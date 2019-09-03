“الزعاق”: نعيش آخر أيام الصيف.. وهذا موعد تحسُّن الأجواء

المناطق_متابعات

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأيام هي آخر موجات الحر في صيف هذا العام، متوقعًا تحسن الأجواء الأسبوع المقبل.

وقال “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نعيش خلال هذه الأيام آخر موجات الحر لهذا الصيف، وغرة الأسبوع القادم ستتحسن الأجواء في آخر الليل ويتزامن ذلك مع موسم الصفيري(تصغير صفري)”.

وأضاف: أن هذا “هو الموسم السابق للصفري وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة(الخريف)”، مبينًا أنه “سمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء”.