احدث الأخبار

نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين
أبرز المواد
 محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 
أبرز المواد
 لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة
أبرز المواد
 بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر مقطع جديد في جلسة تصوير في شارع التحلية
أبرز المواد
 إخلاء 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية بمكة
أبرز المواد
 الشرطة الأميركية: فتى يقتل بالرصاص خمسة من أفراد أسرته في ألاباما
أبرز المواد
 “الزعاق”: نعيش آخر أيام الصيف.. وهذا موعد تحسُّن الأجواء
أبرز المواد
 المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الـ54
منطقة الجوف
 فرع العمل بتبوك ينظم برنامجاً للتعريف بمنصة “قوى”
منطقة تبوك
 أمين الشرقية يعتمد التنظيمات الجديدة للجلسات الخارجية المكيفة للمطاعم والمقاهي
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض : تلقي القبض متورطين بثمانية عشر حادثة سطو بالقوة وتحت تهديد السلاح
أبرز المواد
 بلدية تاروت: زيارة 1565 منشأة واغلاق 19 محلا مخالفا خلال العام الماضي
المنطقة الشرقية
نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين

نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين

أبرز المواد
محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 

محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 

أبرز المواد
لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

أبرز المواد
بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر مقطع جديد في جلسة تصوير في شارع التحلية

بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر مقطع جديد في جلسة تصوير في شارع التحلية

أبرز المواد

“الزعاق”: نعيش آخر أيام الصيف.. وهذا موعد تحسُّن الأجواء

“الزعاق”: نعيش آخر أيام الصيف.. وهذا موعد تحسُّن الأجواء
http://almnatiq.net/?p=769501
المناطق_متابعات

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأيام هي آخر موجات الحر في صيف هذا العام، متوقعًا تحسن الأجواء الأسبوع المقبل.

وقال “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نعيش خلال هذه الأيام آخر موجات الحر لهذا الصيف، وغرة الأسبوع القادم ستتحسن الأجواء في آخر الليل ويتزامن ذلك مع موسم الصفيري(تصغير صفري)”.

وأضاف: أن هذا “هو الموسم السابق للصفري وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة(الخريف)”، مبينًا أنه “سمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء”.

روابط ذات صلة

نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين

نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين
محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 

محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 
لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*