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وزير الداخلية يدشن حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الجوازات

وزير الداخلية يدشن حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الجوازات
http://almnatiq.net/?p=769505
المناطق_الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، التي اشتملت على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة “أبشر أفراد”، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة “إشارة” الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية.

واستمع سمو وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

حضر التدشين، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

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