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إخلاء 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية بمكة

إخلاء 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية بمكة
http://almnatiq.net/?p=769512
المناطق_مكة

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية أسفل عمارة سكنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً مفاده وقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في عدد محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة.

وأضاف الشريف: تم إخلاء 15 شخصاً من ساكني العمارة احترازيا دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

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