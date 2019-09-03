إخلاء 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية بمكة

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أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية أسفل عمارة سكنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً مفاده وقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في عدد محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة.

وأضاف الشريف: تم إخلاء 15 شخصاً من ساكني العمارة احترازيا دون حدوث أي إصابات في الأرواح.