بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر مقطع جديد في جلسة تصوير في شارع التحلية

المناطق_الرياض

نشرت فتاة تدعى “مناهل العتيبي” الملقبة بـ”ولية أمر نفسها”، مقطع فيديو على حسابها في “تويتر”، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة عالمية في شارع التحلية بالرياض.

وقالت “مناهل” في تغريدة؛ تعليقًا على الفيديو: “من خلف الكواليس، ترقبوني قريبًا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدًا شارع التحلية”.

وأظهر الفيديو الفتاة مناهل ، وهي بدون عباءة أو غطاء رأس أثناء إجراء المقابلة التلفزيونية في شارع التحلية.

وكانت صاحبة الحساب مناهل العتيبي، نشرت فيديو قبل عدة أسابيع قالت فيه إنها تتجول في أحد شوارع الرياض وهي ترتدي ملابس رياضية دون أن تتعرض لأي مضايقات، وأن ردود فعل الدوريات والمرور محترمة.