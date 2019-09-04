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النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة «السلام مول» إلى القضاء

النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة «السلام مول» إلى القضاء
http://almnatiq.net/?p=769525
المناطق_جدة

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء التحقيقات بشأن واقعة المشاجرة الجماعية التي حدثت بتاريخ 27/12/1440هـ بأحد المراكز التجارية بمحافظة جدة.

وكشفت التحقيقات المجراه من قبل النيابة العامة عن حدوث شجار بين مجموعتين من الشباب على مرحلتين داخل أحد المراكز التجارية بجدة، مما نتج عنه حالة من الفزع والذعر بين زوار ورواد المركز التجاري، وأن عدد المتورطين في الشجار ثمانية أشخاص، مما أسفر عن إصابة أحدهم برضة بسيطة وبعض التلفيات لطاولات وكراسي المطاعم.

وأضاف المصدر بتفريغ تسجيل كاميرات المركز التجاري لوحظ دخول ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (3) للمركز التجاري قبل الحادثة بوقت يسير، وبعد ذلك بدقائق دخل ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (4) للمركز التجاري، وتواجهوا في أحد الممرات في الدور الأول من المركز التجاري وحدثت بينهما مشادة كلامية عرضية مع اشتباك خفيف بالأيدي، ثم انفضوا بعد ذلك وتفرقوا، وتواجهوا مرة أخرى في مطاعم المركز التجاري بعد أن انضم إلى المجموعة الأولى شخصين آخرين، وإبلاغهما بما حصل مع المجموعة الثانية، فتوجهوا خمستهم إلى المجموعة الثانية، وكانوا يجلسون على كراسي إحدى الطاولات المجاورة لهم ،وكان قد توجه أحدهم لشراء وجبة العشاء فعاود ،وحصل نقاش بينهما مرة أخرى تطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين الجميع، وقام أحد أفراد المجموعة الأولى بالتوجه إلى أحد المطاعم واستل منها سكينًا فأمسك به أحد رواد المجمع ونزعها منه، وقد صدر بحق أحدهم تقرير طبي يتضمن إصابة برضة في اليد اليمنى ومدة الشفاء يومين.

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