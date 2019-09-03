سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا اليوم في العاصمة النمساوية فيينا أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجرى خلال اللقاء مع مدير عام الوكالة بالنيابة كورنيل فيروتا التطرق للتعاون القائم بين المملكة والوكالة, وبحث سبل تطويره في المجالات ذات الصلة.

كما قدم سموه أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وفي لقاء الأمير عبدالله بن خالد مع المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف, أكد سموه دعم المملكة لجهود المكتب والتطلع لتعزيز الشراكة الإستراتيجية معه.