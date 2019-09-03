احدث الأخبار

سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة
أبرز المواد
 نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين
أبرز المواد
 محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 
أبرز المواد
 لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة
أبرز المواد
 بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر مقطع جديد في جلسة تصوير في شارع التحلية
أبرز المواد
 إخلاء 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية بمكة
أبرز المواد
 الشرطة الأميركية: فتى يقتل بالرصاص خمسة من أفراد أسرته في ألاباما
أبرز المواد
 “الزعاق”: نعيش آخر أيام الصيف.. وهذا موعد تحسُّن الأجواء
أبرز المواد
 المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الـ54
منطقة الجوف
 فرع العمل بتبوك ينظم برنامجاً للتعريف بمنصة “قوى”
منطقة تبوك
 أمين الشرقية يعتمد التنظيمات الجديدة للجلسات الخارجية المكيفة للمطاعم والمقاهي
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض : تلقي القبض متورطين بثمانية عشر حادثة سطو بالقوة وتحت تهديد السلاح
أبرز المواد
سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

أبرز المواد
نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين

نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين

أبرز المواد
محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 

محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 

أبرز المواد
لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

أبرز المواد

سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=769527
المناطق_الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا اليوم في العاصمة النمساوية فيينا أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجرى خلال اللقاء مع مدير عام الوكالة بالنيابة كورنيل فيروتا التطرق للتعاون القائم بين المملكة والوكالة, وبحث سبل تطويره في المجالات ذات الصلة.

كما قدم سموه أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وفي لقاء الأمير عبدالله بن خالد مع المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف, أكد سموه دعم المملكة لجهود المكتب والتطلع لتعزيز الشراكة الإستراتيجية معه.

روابط ذات صلة

نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين

نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين
محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 

محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 
لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*