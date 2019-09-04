احدث الأخبار

إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ
أبرز المواد
 محافظ الخفجي يتفقد ثانوية عمرو بن حزم ويلتقي بأبنائه الطلاب
أبرز المواد
 النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة «السلام مول» إلى القضاء
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة
أبرز المواد
 نقلي يبحث مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة السعوديين
أبرز المواد
 محافظ تيماء يطمئن على صحة الشيخ شايح بن شداد 
أبرز المواد
 لوكاس سيلفا يغادر ريال مدريد دون رجعة
أبرز المواد
 بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر مقطع جديد في جلسة تصوير في شارع التحلية
أبرز المواد
 إخلاء 15 شخصاً إثر حريق في محال تجارية بمكة
أبرز المواد
 الشرطة الأميركية: فتى يقتل بالرصاص خمسة من أفراد أسرته في ألاباما
أبرز المواد
 “الزعاق”: نعيش آخر أيام الصيف.. وهذا موعد تحسُّن الأجواء
أبرز المواد
 المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الـ54
منطقة الجوف
إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ

إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ

أبرز المواد
محافظ الخفجي يتفقد ثانوية عمرو بن حزم ويلتقي بأبنائه الطلاب

محافظ الخفجي يتفقد ثانوية عمرو بن حزم ويلتقي بأبنائه الطلاب

أبرز المواد
النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة «السلام مول» إلى القضاء

النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة «السلام مول» إلى القضاء

أبرز المواد
سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

أبرز المواد

إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ

إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ
http://almnatiq.net/?p=769531
المناطق_متابعات

ذكرت مصادر أن وزارة الإسكان أحالت 360 شخصاً من المتأخرين عن سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ. وأوضحت المصادر أنه سيتم تنفيذ الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة ضد المتأخرين، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي لإيقاف الخدمات والحجز على الحسابات المالية والممتلكات أو التنفيذ على العقارات المحجوزة، لتحصيل الرسوم كاملة.

وذكرت المصادر أنه تم إمهال المتأخرين 14 يوماً لتسديد جميع الرسوم والغرامات المتأخرة. يُشار إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء خصص جزء من مبالغ الإيرادات التي يتم تحصيلها في تطوير البنى التحتية في عددٍ من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان.

روابط ذات صلة

محافظ الخفجي يتفقد ثانوية عمرو بن حزم ويلتقي بأبنائه الطلاب

محافظ الخفجي يتفقد ثانوية عمرو بن حزم ويلتقي بأبنائه الطلاب
النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة «السلام مول» إلى القضاء

النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة «السلام مول» إلى القضاء
سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

سفير المملكة لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى وكالة الطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*