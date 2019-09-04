محافظ الخفجي يتفقد ثانوية عمرو بن حزم ويلتقي بأبنائه الطلاب

المناطق_الخفجي

قام سعادة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع بزيارة تفقدية لمدرسة عمرو بن حزم الثانوية بالمحافظة التقى خلالها بأبنائه طلاب المدرسة ، متمنياً لهم ولكل طلاب وطالبات المحافظة التوفيق والعون في عامهم الدراسي الجديد .

وشدد سعادته على أن التفوق والنجاح ولا يتحقق إلا بالجهد والمثابرة في العلم لتحقيق طموحات ولاة امرنا يحفظهم الله وتحقيقا لطموحات رؤيه المملكة 2030 ليكونوا أبناء برره لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

كما اطلع سعادته على معمل النفط والغاز بالمدرسة المستحدث مؤخرا تماشياً مع رؤية المملكة 2030