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أنباء عن “التوصل” إلى حلول سياسية بين “الشرعية والانتقالي” في جدة برعاية التحالف

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أنباء عن “التوصل” إلى حلول سياسية بين “الشرعية والانتقالي” في جدة برعاية التحالف

أنباء عن “التوصل” إلى حلول سياسية بين “الشرعية والانتقالي” في جدة برعاية التحالف
http://almnatiq.net/?p=769549
المناطق_جدة

وصل وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي يرأسه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مساء أمس الثلاثاء، إلى جدة، تلبية لدعوة من الخارجية السعودية للحوار مع الحكومة اليمنية، وسط أنباء عن خطة توافق بين الطرفين برعاية تحالف دعم الشرعية.

‏‎تفاؤل كبير

وقبل ساعات من قدوم وفد المجلس الانتقالي إلى جدة، نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن مصادر في الحكومة اليمنية لم تسمّها بأن هناك تفاؤلًا كبيرًا بأن تشهد الأيام المقبلة توجهًا نحو إنهاء التوتر المسلح في عدن، وأبين، وشبوة، مع قوات الانتقالي الجنوبي .

‏‎وبحسب الصحيفة ”توقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول سياسية، يتم من خلالها التوافق على إنهاء الصراع بين رفقاء السلاح، وفق خطة متكاملة، برعاية من تحالف دعم الشرعية، وبما يضمن عودة النشاط الحكومي، وخفض التصعيد بين الشرعية والانتقالي“.

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