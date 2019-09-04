برلمان بريطانيا يسمح بمناقشة مشروع قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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صوّت المشرعون البريطانيون اليوم على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، المقرر في 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 328 نائبًا من نواب مجلس العموم صوتوا بالموافقة على الاقتراح الحزبي بينما عارضه 301 من النواب حيث من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس غدًا الأربعاء المشروع.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أعقاب التصويت : إن الاتفاق يعني أن البرلمان سيقوض أي اتفاق قد نتوصل إليه فيما يتعلق بخروج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.