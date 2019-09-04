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شاهد .. إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله” في لبنان .. وتعلق : “حان وقت فضح الإرهابي المختبئ”

شاهد .. إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله” في لبنان .. وتعلق : “حان وقت فضح الإرهابي المختبئ”

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شاهد .. إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله” في لبنان .. وتعلق : “حان وقت فضح الإرهابي المختبئ”

شاهد .. إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله” في لبنان .. وتعلق : “حان وقت فضح الإرهابي المختبئ”
http://almnatiq.net/?p=769567
المناطق_وكالات

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات أقمار صناعية ذكر أنها ترصد مصنعًا تابعا لحزب الله اللبناني، وقال إنها تعتمد على آلات إيرانية في صناعة صواريخ دقيقة التوجيه.

الجيش الإسرائيلي، في تغريدات عبر تويتر، وصف اللقطات بأنها “صورة تساوي ألف صاروخ”، في تعليقه على ما نشره.

وأضافت إسرائيل: “يمكننا الآن أن نكشف أنه داخل منشأة حزب الله، هناك آلات إيرانية تستخدم في تصنيع صواريخ موجهة بدقة”، مٌشيرًا إلى أن هذا الموقع يوجد في بلدة النبي شيت، الكائنة في منطقة سهل البقاع ، وفقاً لـ “سي إن إن” .

ورأى الجيش الإسرائيلي أن “إيران تسعى إلى تحويل وكيلها حزب الله إلى أول جماعة إرهابية في العالم تمتلك صواريخ مُوجهة دقيقة” ، وأضاف: “لن نسمح لهم بذلك”.

وكذَبت إسرائيل ما قاله الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، السبت الماضي، عن عدم امتلاك الحزب صواريخ ثقيلة، قائلا: “حان الوقت لفضح الإرهابي المختبئ في المخبأ”.

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