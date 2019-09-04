شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث

جازان - المناطق

كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحد حراس الأمن بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازن للاعتداء من قبل زائرَين.

وعليه أوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أن الزائرَين حاولا الدخول الى قسم عناية القلب خارج الأوقات المخصصة للزيارة وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه ولاذا بالفرار.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن.

وأكدت المديرية أن هناك طرقاً نظامية لاتباعها في حال وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت أو منسوبيها عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات 937، حيث يتم التعامل مع الشكاوي والملاحظات.