احدث الأخبار

شاهد.. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره
أبرز المواد
 البنتاغون يخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك
أبرز المواد
 ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث
أبرز المواد
 الذهب يستقر بفعل “الحرب التجارية”
أبرز المواد
 شاهد .. إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله” في لبنان .. وتعلق : “حان وقت فضح الإرهابي المختبئ”
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي
أبرز المواد
 إدارة النصر: نرفض كل إسقاط أو إساءة لكل من خدم النادي
أبرز المواد
 شاهد: ذئب “مفترس” يهرول نحو مجموعة من “هواة البر”.. وهذا ما فعلوه معه !
أبرز المواد
 برلمان بريطانيا يسمح بمناقشة مشروع قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
أبرز المواد
 أنباء عن “التوصل” إلى حلول سياسية بين “الشرعية والانتقالي” في جدة برعاية التحالف
أبرز المواد
شاهد.. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره

شاهد.. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره

أبرز المواد
البنتاغون يخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

البنتاغون يخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

أبرز المواد
ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد

ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد

أبرز المواد
تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

أبرز المواد

شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث

شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث
http://almnatiq.net/?p=769575
جازان - المناطق

كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحد حراس الأمن بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازن للاعتداء من قبل زائرَين.

وعليه أوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أن الزائرَين حاولا الدخول الى قسم عناية القلب خارج الأوقات المخصصة للزيارة وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه ولاذا بالفرار.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن.

وأكدت المديرية أن هناك طرقاً نظامية لاتباعها في حال وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت أو منسوبيها عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات 937، حيث يتم التعامل مع الشكاوي والملاحظات.

روابط ذات صلة

شاهد.. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره

شاهد.. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره
البنتاغون يخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

البنتاغون يخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك
ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد

ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*