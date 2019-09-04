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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم
http://almnatiq.net/?p=769579
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة مكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض ، نجران , الجوف وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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