احدث الأخبار

ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث
أبرز المواد
 الذهب يستقر بفعل “الحرب التجارية”
أبرز المواد
 شاهد .. إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ”حزب الله” في لبنان .. وتعلق : “حان وقت فضح الإرهابي المختبئ”
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي
أبرز المواد
 إدارة النصر: نرفض كل إسقاط أو إساءة لكل من خدم النادي
أبرز المواد
 شاهد: ذئب “مفترس” يهرول نحو مجموعة من “هواة البر”.. وهذا ما فعلوه معه !
أبرز المواد
 برلمان بريطانيا يسمح بمناقشة مشروع قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
أبرز المواد
 أنباء عن “التوصل” إلى حلول سياسية بين “الشرعية والانتقالي” في جدة برعاية التحالف
أبرز المواد
 وزير الداخلية يدشن حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الجوازات
أبرز المواد
 الاتحاد السوري يقرر عدم دعوة خريبين للمنتخب الأول
أبرز المواد
ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد

ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد

أبرز المواد
تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

أبرز المواد
شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث

شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث

أبرز المواد
الذهب يستقر بفعل “الحرب التجارية”

الذهب يستقر بفعل “الحرب التجارية”

أبرز المواد

ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد

ما علاقة القطط بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد
http://almnatiq.net/?p=769581
المناطق - الرياض

كثيراً ما نسمع عن أمراض معينة تتسبب بها القطط إذا كانت متواجدة بشكل دائم في المنزل، خصوصاً عند النساء، إلا أن دراسة حديثة أفادت أن لتربية القطط فوائد جمة، حيث تساعد القطة الأشخاص الذين يعانون من الكآبة أو الحزن في التغلب على هذه المشاعر.

في التفاصيل، تطلق القطط ما يعرف بهرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون معروف بإثارة مشاعر الحب والثقة، حيث أثبتت إحدى الدراسات دور القطط في مساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد في التقليل من أعراضه لديهم.

كذلك تحسين النوم، حيث أثبتت دراسة أجراها معهد “مايو كلينك” أن 41% من الأشخاص الذين لديهم قطة قالوا إنهم ينامون بشكل أفضل بفضل حيوانهم الأليف.

هل تصدق أن القطة تقلل من الإصابة بأمراض القلب، حيث يمكن أن يقلل امتلاك قطّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، بما في ذلك الإصابة بالسكتة الدماغية، لأنها تساعد في التقليل من التوتر.

كما أن التعرض لوبر وجلد هذه الحيوانات الأليفة يزيد من مقاومة المواد المسببة للحساسية، مما يقلل من خطر الحساسية والربو، بالتالي يزيد المناعة.

أيضا خرخرة القط علاج، فصوت الخرخرة الذي تصدره القطط يصل تردد اهتزازه ما بين 20 إلى 140 هرتز، وتعتبر خرخرتها أحد أكثر الأصوات راحة في العالم، كما أن الترددات في نطاق 18-35 هرتز لها تأثير إيجابي على حركة المفاصل.

روابط ذات صلة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم
شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث

شاهد.. لحظة الاعتداء على حارس أمن مستشفى.. و “صحة جازان” تكشف خلفيات الحادث
الذهب يستقر بفعل “الحرب التجارية”

الذهب يستقر بفعل “الحرب التجارية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*