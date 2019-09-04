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شاهد.. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره

شاهد.. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره
http://almnatiq.net/?p=769584
المناطق - وكالات

في حدث نادر وغريب، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور العثور على كاميرا صغيرة للتجسس على اجتماعاته، في غرفة بالقصر الرئاسي الوطني.

وعرض لوبيز أوبرادور الكاميرا الصغيرة للصحفيين، الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي الصباحي، وظهر وهو يحمل الجهاز الضئيل في راحة يده.

وقال الرئيس المكسيكي: “لا يوجد شيء سري. لا شيء مخفي. لهذا السبب نحن لا نعتبر هذا أمرا كبيرا”.

وأوضح لوبيز أوبرادور إن الكاميرا لفتت انتباهه لأنها صغيرة جدا.

كما ذكر أن الغرفة استخدمت لعقد اجتماعات مع أشخاص يقدمون مقترحات للحكومة، فيما لم يتكهن بمن وضعها هناك ولا منذ متى كانت تعمل.

وأشار الرئيس إلى أن الفنيين أخبروه بأنه يجب تحميل ذاكرة الكاميرا بشكل دوري.

Cámara de espionaje en Palacio Nacional | Gobierno de México

El #PresidenteDeMéxico, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta mañana la cámara encontrada en una de las salas de Palacio Nacional.“No hay paranoia. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.

Geplaatst door Gobierno de México op Dinsdag 3 september 2019

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