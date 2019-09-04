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آيفون 11.. ميزة جديدة تضرب بوصية المؤسس عرض الحائط

آيفون 11.. ميزة جديدة تضرب بوصية المؤسس عرض الحائط
http://almnatiq.net/?p=769600
المناطق - وكالات

من المتوقع أن تكشف شركة “أبل” الأميركية عن هواتفها الجديدة الأسبوع المقبل، في مؤتمرها السنوي الذي ينتظره الملايين من عشاق هواتف “آيفون”.

وبحسب ما أوردت مجلة “فوربس” الأميركية، فإن “أبل” ستكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة في المؤتمر، هي “آيفون 11″، و”آيفون 11 برو”، و”آيفون 11 برو ماكس”.

ومن بين الأمور الجديدة التي ستضيفها الشركة الأميركية على هواتفها القلم الإلكتروني، الذي أضافته “أبل” إلى الجهاز اللوحي “آيباد برو” عام 2015.

لكن، وبعد 4 سنوات، تريد الشركة الأميركية إدخال هذا الابتكار في مجال الهواتف الذكية، بما يخالف وصية المؤسس الراحل ستيف جوبز.

وكان جوبز الذي توفي عام 2011، قد وعد بعدم إضافة القلم إلى هواتف “آيفون”، وقال في أحد المؤتمرات إن هذه الهواتف “تملك أفضل قلم في العالم”، وأشار إلى إصبعه.

ولاقت فكرة جوبز حينها استحسان الكثيرين، باستثناء فريق التطوير على ما يبدو.

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