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تنبيه من رياح مثيرة للغبار على نجران

تنبيه من رياح مثيرة للغبار على نجران
http://almnatiq.net/?p=769603
المناطق - نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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