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انتخاب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيساً للمجموعة العربية للمتاحف

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انتخاب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيساً للمجموعة العربية للمتاحف

انتخاب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيساً للمجموعة العربية للمتاحف
http://almnatiq.net/?p=769635
المانطق - واس

انتخبت المجموعة العربية للمتاحف “الآيكوم العربي” صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الرئيس الفخري للآيكوم السعودي، لرئاسة المجموعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 – 2022) على هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ25 المنعقد خلال الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر الجاري في مدينة كيوتو باليابان.
وكان صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قد وافق في يوليو الماضي على قبول الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف “الآيكوم السعودي” التي تأسست في أكتوبر 2015 تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
ويحظى المؤتمر الدولي العام للمتاحف، الذي يعقد كل ثلاثة أعوام، باهتمام وبحضور عالمي كثيف حيث تتم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المتحفية في أنحاء العالم، وتطوير آليات إدارة وتنمية المتاحف، بحضور الدول الأعضاء في المجلس الدولي لـ”الآيكوم”، كما يتم في المؤتمر، ترشيح وانتخاب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الإقليمية لـ”الآيكوم”.
وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 فقد نما الاهتمام بالمتاحف والتركيز عليها، كما أطلق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في أواخر مارس الماضي، وجاء قطاع المتاحف أحد قطاعات الوزارة الـ 16 التي ستركز عليه جهودها وأنشطتها، كما أعلنت الوزارة المتاحف المتخصصة كمبادرة ضمن 27 مبادرة تشكل الحزمة الأولى من مبادرات الوزارة.

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