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جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=769638
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة “رجالا ونساء” عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، وممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وَفْق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وَفْقًا للشروط والمواعيد الموضحة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم غدٍ، وحتى يوم الخميس 13/ 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa

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