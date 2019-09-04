أسعار النفط ترتفع بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني

المناطق - وكالات

تعافت أسعار النفط قليلاً اليوم، بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته قي نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.53 % إلى 58.57 دولار للبرميل.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63 % إلى 54.28 دولار للبرميل.