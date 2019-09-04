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العراق تؤكد اتباع سياسة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور

العراق تؤكد اتباع سياسة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور
http://almnatiq.net/?p=769649
المناطق - واس

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إصرار بلاده على اتباع سياسة النأي بالنفس عن أية صراعات عسكرية أو محاور سياسية إقليمية أو دولية.
وشدد في كلمة له في افتتاح اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط والمتابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد اليوم بمشاركة 16 دولة عربية واسيوية ، على إلتزام بلاده بالعمل بكل مابوسعها لنزع فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر,داعيا الجميع إلى تفهم موقف العراق ,كما دعا إلى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية.

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