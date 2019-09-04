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خادم الحرمين يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة

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خادم الحرمين يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة

خادم الحرمين يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=769661
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

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