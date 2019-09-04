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بر الاحساء تسلم أكثر من 5 الاف طالب وطالبه حقائبهم المدرسية

بر الاحساء تسلم أكثر من 5 الاف طالب وطالبه حقائبهم المدرسية
http://almnatiq.net/?p=769696
الاحساء - المناطق

 

انهت جمعية البر بالأحساء تسليم أكثر من 5 الاف طالب وطالبة من مستفيدي الجمعية مستلزمات الدراسة ضمن مشروع الحقيبة المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد 1440/1441هـ.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف أن (مشروع الحقيبة المدرسية) يعد أحد المشاريع التنموية التي تحرص الجمعية فيه على استكمال الاحتياجات المدرسية لطلاب وطالبات أبناء الأسر المستفيدة لاستكمال مسيرتهم الدراسية والعلمية قبل بداية كل فصل دراسي من العام الدراسي.

وأشار البوسيف إلى أن 5670 طالب وطالبة استفادوا من المشروع باستلام الحقائب المدرسية والمسلتزمات الرئيسة من أقلام ودفاتر تلقتها من إحدى الشركات الداعمة للمشروع بالإضافة إلى صرف مبالغ نقدية أو قسائم شرائية شهرية لطلاب وطالبات الأسر المستفيدة، ليتمكنوا عبرها من تأمين احتياجاتهم من الغذاء خلال اليوم الدراسي، وكما تم في وقت سابق صرف الملابس المدرسية من مراييل مدرسية للطالبات وثياب للطلاب وغيرها من الملابس والاحتياجات وذلك ضمن مشروع الكساء.

ولفت البوسيف إلى أن عدد من المراكز التابعة للجمعية تقوم بتوفير قسائم شرائية بالتعاون مع عدد من المكتبات الكبرى بالأحساء من أجل إعطاء المستفيدين من الطلاب والطالبات حرية اختيار ما يناسبهم من الاحتياجات المدرسية الرئيسة.

من جهته شكر أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر مديري المراكز والقائمين على مشروع الحقيبة المدرسية على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية في توفير الحقائب المدرسية للطلاب والطالبات المستفيدين من المشروع، والتنسيق مع المكتبات الكبرى بالاحساء، ومتعهدي تفصيل المريول المدرسي، ومحلات تفصيل الثياب، لتأمين احتياجات الطلاب والطالبات كما شكر آل عبدالقادر الداعمين وفاعلي الخير من أفراد ومؤسسات وشركات على دعمهم لمشاريع الجمعية، سائلًا الله -العلي القدير- أن يجزل الأجر والمثوبة لهم.

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