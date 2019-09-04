ءأمانة الشرقية والبنك الدولي يعقدان اجتماع لمناقشة التعاون في مجال المدن الذكية و التخطيط الحضري

الدمام - المناطق

استقبل أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، صباح اليوم الاربعاء 05/01/1441هـ، في مقر الأمانة، كبير أخصائي التنمية الحضرية الاستاذ حازم عبدالفتاح في البنك الدولي وأخصائية التنمية الحضرية الاستاذ ايميلي اوين، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالإنابة المهندس مازن بن عادل بخرجي ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات الاستاذ محمد الصفيان، وذلك من أجل مناقشة أوجه التعاون المشترك والخدمات والدراسات التي يقدمها البنك في مجال تطوير المدن الذكية والتخطيط الحضري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك الدولي لمناقشة أوجه التعاون المشترك والخدمات والدراسات التي يقدمها البنك في مجال تطوير المدن الذكية والتخطيط الحضري، واستكمالا للعديد من الاجتماعات السابقة التي عقدت بين الطرفين بالأمانة، والتي شهدت عدة زيارات ميدانية على الطبيعة من أجل اختيار المواقع التي ستكون مرشحة للتطوير الحضري حسب رؤية البنك الدولي,

واستعرض البنك الدولي عدد من المؤشرات التي تتناول تطوير المدن الذكية والتخطيط الحضري للمنطقة، كما قدم المهندس عصام الملا شرحا موجزا عن الخطوات التي قامت بها الأمانة في هذا الشأن.