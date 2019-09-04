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جامعة الأمير محمد بن فهد تتيح دراسة اللغة الأنجليزية لأفراد الجهات الأمنية بالشرقية

جامعة الأمير محمد بن فهد تتيح دراسة اللغة الأنجليزية لأفراد الجهات الأمنية بالشرقية

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جامعة الأمير محمد بن فهد تتيح دراسة اللغة الأنجليزية لأفراد الجهات الأمنية بالشرقية

جامعة الأمير محمد بن فهد تتيح دراسة اللغة الأنجليزية لأفراد الجهات الأمنية بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=769698
الدمام - المناطق

أتاحت جامعة الأمير محمد بن فهد فرصة تعلم مبادئ ومهارات اللغة الأنجليزية لـ85 فرد من أفرد القوات الأمنية المختلفة بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعه لمؤسسات المجتمع المختلفة.

واستقبلت الجامعه عددا من منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقيه، حيث تعرفوا على مرافق الجامعة المختلفة وطرق التدريس قبل أن يقوم فريق اللغة الأنجليزية بالجامعة بإجراء أختبارات تحديد المستوى لجميع المشاركين، تمهيداً لأنطلاق الدورة والتي تستمر لمدة شهرين في مركز اللغة الأنجليزية التابع للجامعة بمقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام.

وتسعى الجامعة خلال الأيام القادمة إلى طرح المزيد من الدورات التطويرية والتي تهدف إلى تنمية مهارات منسوبي الجهات الحكومية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتواصل الدكتور عادل بن أحمد الصالح أن الجامعة طرحت هذه الدورات في إطار خدماتها المجتمعية التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تقديم دورات نوعية مختلفة لأفرد الجهات الحكومية وأبناء المجتمع وذلك من باب المسؤولية الأجتماعية التي تساهم بها الجامعة.

وأوضح ان هذه الدورة تستمر لمدة شهرين وسوف تساهم في تعزيز قدرات افراد الجهات الأمنية وتمكينهم الأدوات اللازمة للتحدث باللغة الأنجليزي

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