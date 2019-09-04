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٢٨ فرصة استثمارية بواجهة عسير البحرية

٢٨ فرصة استثمارية بواجهة عسير البحرية
http://almnatiq.net/?p=769707
المناطق - الحريضه
بمتابعة من سعادة أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” تستعد بلدية الساحل لطرح عدة مواقع للاستثمار بالواجهة البحرية بالحريضة والتي تعتبر واجهة منطقة عسير البحرية ، نظراً لتمتعها ببيئة جاذبة للمستثمرين ، حيث تضم الواجهة مشاريع تنموية واعدة من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن .

وتتنوع تلك المشاريع كالتالي : مطاعم ومقاهي ، فود ترك ، عربات وجبات متحركة ، جلسات شاطئية ، صرافات دائمة ، صرافات موسمية ، رالي سفاري  ، ملاهي ، سينما ، مركز غوص ، مخيمات ، شاليهات ، طيران رياضي ، مسار للدراجات ، مقهى بلوت ، خيمة العروض ،قوارب بحرية ،  ألعاب مائية ، قوارب نزهه، دبابات مائية، درجات هوائية، تأجير جلسات عربية.

من جهته أكد رئيس بلدية الساحل الأستاذ “علي بن سعيد آل جلبان” تسعى البلدية لزيادة حجم الاستثمارات داخل إطار خدماتها وعملها بما ينعكس بالإيجاب على الإقتصاد الوطني والذي يسهم في تنوع مصادر الدخل حيث يأتي ذلك تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة وتنفيذاً لرؤية 2030 .

وأضاف “جلبان” أنه سوف يتم عقد ندوة استثمارية بحضور رجال وسيدات الأعمال للإستثمار في واجهة عسير البحرية وكذلك للتعريف بالمواقع المطروحة للإستثمار .

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