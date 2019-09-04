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أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 95 مليون ريال

أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 95 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=769710
المناطق_عسير

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عدداً من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 95 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي بأن العقود شملت مشروع درء اخطار السيول و تصريف مياه الامطار ببلدية رجال ألمع بقيمة بلغت 6.999.665 مليون ريال ، ومشروعي تطوير و تحسين الطرق و الشوارع و الميادين ببلديتي سراة عبيدة و طريب بقيمة بلغت 17.520.870 مليون ريال ، و مجموعة من مشاريع الانارة و سفلتة الطرقات في كل من الأمانة و بلديات رجال ألمع و بللحمر و الواديين و طريب و الحرجة و الساحل بإجمالي قدر بنحو 44.102.087 مليون ريال .

وكان نصيب مبادرة انسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات و الملاعب  بنحو 21.750.973 مليون ريال موزعة على بلديات خميس مشيط و الواديين و بللحمر و وادي بن هشبل وشملت المشروعات انشاء و تطوير شبكة الطرق الحضرية و استكمال توسعة طرق الصوح بأحدرفيدة بقيمة بلغت 3.153.343 مليون ريال .

فيما كلف مشروع دراسة و تطوير الهيكل التنظيمي لتطوير إجراءات العمل و منظومة المسؤوليات و الصلاحيات بأبها نحو 1.744.998 مليون ريال .

وأضاف الحميدي بأن تلك العقود تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.

مؤكدا بأهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وانجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الانجاز على أرض الواقع.

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