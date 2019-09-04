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شرطة عسير: ضبط شخصين سرقا صرافاً آلياً ب«بوكلين» في تنومة

شرطة عسير: ضبط شخصين سرقا صرافاً آلياً ب«بوكلين» في تنومة
http://almnatiq.net/?p=769713
المناطق_عسير

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، الذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومه صباح يوم الجمعة 1440/12/29 بلاغاً عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة

وأضاف: أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها، وهما مواطنان اثنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها

 

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