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بمشاركة 115 أخصائيًا وأخصائية

التدريب على مقياس الذكاء عبر أجهزة الآيباد

التدريب على مقياس الذكاء عبر أجهزة الآيباد
http://almnatiq.net/?p=769716
المناطق_الرياض

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس ورشة عمل بعنوان ” التدريب على مقياس للذكاء الإلكترونية “، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر المركز بمدينة الرياض.

 

ويعتبر مقياس الذكاء الإلكترونية أنموذجًا جديدًا لقياس الذكاء معتمدًا على التطورات الحديثة في مجال القياس، وتتسم بالتشويق للطفل وبإتاحة الفرصة للفاحص لملاحظة السلوك المصاحب، وهذا المقياس يستخدم مع الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 18 سنة.

 

وتهدف الورشة إلى تدريب (115) أخصائيًا وأخصائية نفسية على استخدام المقياس تمهيدًا لتطبيقه الفعلي على الطلاب والطالبات في مدارس الرياض، حيث سبق تطبيقه على معظم مناطق المملكة وجُمِعت بيانات من أكثر من 16000 طالب وطالبة بهدف تقنينها، وتولى فريق عمل تطوير المقياس، وتدريب الأخصائيين النفسيين السعوديين للإلمام بالقياسات السايكومترية، على مقياس الذكاء.

 

يذكر أن هناك عددًا من اختبارات الذكاء المعتمدة في العالم، تعتمد على النماذج التقليدية كالحقائب، إلا أن المركز الوطني للقياس طوَّر مقياس للذكاء باستخدام أحدث التقنيات لتصبح متاحة للمفحوص على أجهزة الآيباد بصورة تكيفية تتيح للفاحص على جهازه الكفِّي متابعة أداء المفحوص عبر جهاز كفِّي آخر، وصُمِّمت بنود اختبارات المقياس لتتوافق مع الثقافة السعودية خاصة والعربية عامة ثم بُرمِجت في تطبيق على الأجهزة الكفية بالصوت والصورة مع تدريب للمقياس وتدريب خاص بكل اختبار بحيث لا يحتاج المفحوص إلى شرح من الفاحص وذلك لتوحيد التعليمات وإتاحة مزيد من الوقت للفاحص للملاحظة.

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