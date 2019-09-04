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الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مدير جامعة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مدير جامعة جازان
http://almnatiq.net/?p=769722
المناطق_فضه عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني .
وتسلّم سمو أمير منطقة جازان النيابة في مستهل اللقاء تقريرًا عن مشاركة الجامعة في موسم حج عام 1440هـ , مستمعًا لشرح مفصل من معالي مدير جامعة جازان عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخطط العمل والبرامج التي جرى اعتمادها , وتهدف من خلالها الجامعة لخدمة أكبر عدد من حجاج بيت الله الحرام.
ونوه سموه أمير جازان بالنيابة بالجهود التي تقدمها الجامعة في شتى المجالات ومساهمتها الدائمة في الشراكات المجتمعية ومن أهمها الإسهام في نجاح مواسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه أعرب معالي مدير الجامعة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات جامعة جازان عن شكر الجميع لسمو أمير المنطقة بالنيابة على ما يوليه من اهتمامه ومتابعته لكل مشاركات الجامعة ويسهم في الرقي بالخدمات العلمية والعملية والمجتمعية التي تقدمها , إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

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