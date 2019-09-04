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محافظ عنيزة يدشن مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة

محافظ عنيزة يدشن مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=769727
المناطق_عنيزة

دشن سعادة محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، صباح اليوم الأربعاء، مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها للمدرسة الخامسة والثلاثون، بحضور سعادة مدير إدارة تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، وسعادة وكيل المحافظة سعد السليم، ورئيس لجنة أهالي عنيزة الشيخ محمد القاضي، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التعليمية.

واستمع سعادة محافظ عنيزة خلال الزيارة، لشرح من مدير تعليم عنيزة “الفريح” عن احتضان محافظة عنيزة لثمانية مدارس للطفولة المبكرة، مما أدى لزيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، وكذلك الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، كما ساهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وإسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية لمعلمات، كما اطلع سعادته على مرافق المدرسة والتقى طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، ووقف على الاستعدادات والتجهيزات المدرسية.

وأشاد محافظ عنيزة بالتجهيزات المقدمة لمدارس رياض الأطفال وكافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما شاهده من أدوات وطرق علمية مجهزة لتعليم الأطفال وبالإضافة إلى تميز البيئة الموفرة لهم، مؤكدا بأن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تقدم دعما منقطع النظير لقطاع التعليم وذلك لأهميته الكبيرة للمجتمع، إذ أن أبناءنا من الطلاب والطالبات هم من سيقودون عملية تنمية هذا الوطن المعطاء، مقدما جزيل شكره لكافة العاملين بإدارة التعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة لخدمة الميدان التعليمي.

من جانبه، أكد سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح على أن التعليم المبكر هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام التعليمي بشكل عام، حيث تتشكل أقوى المهارات العليا والمهارات اللغوية في تلك المرحلة المبكرة، حيث يمكن فيها سهولة التغيير الإيجابي لدى الفرد في تلك الفترة العمرية، مشيرا إلى أن نواتج الطفولة المبكرة تقود إلى تعلم أفضل في باقي مراحل التعليم، حيث تهدف المدارس المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودته والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم.

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