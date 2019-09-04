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التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً اليوم من محافظة (صعدة / مديرية سحار) وسقوطه داخل المحافظة

التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً اليوم من محافظة (صعدة / مديرية سحار) وسقوطه داخل المحافظة

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التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً اليوم من محافظة (صعدة / مديرية سحار) وسقوطه داخل المحافظة

التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً اليوم من محافظة (صعدة / مديرية سحار) وسقوطه داخل المحافظة
http://almnatiq.net/?p=769728
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء (04 سبتمبر 2019م ) صاروخًا بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق و سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).
وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .

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