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نائب أمير نجران يستقبل قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة

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نائب أمير نجران يستقبل قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة

نائب أمير نجران يستقبل قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=769731
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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم غير المحدود الذي تحظى به كافة القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في توفير كل الإمكانات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة في سبيل أمن الوطن وراحة المواطن .
وأشاد سموه خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم قادة القطاعات العسكرية بمنطقة نجران بالأعمال البطولية والتضحيات التي قدمها جنود الوطن البواسل وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد المباركة .
وأشار سمو الأمير تركي بن هذلول إلى ما تقوم به كافة القطاعات العسكرية والإدارات الأمنية بالمنطقة، في مختلف المجالات والأعمال الأمنية التي تقع في نطاق عملها، لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين داخل مدينة نجران ومحافظاتها ومراكزها ، مؤكداً سموه على القطاعات العسكرية والأمنية أهمية مواصلة العمل بكل تفان وإخلاص، لخدمة الدين ثم الملك والوطن , وأن تكون عيناً ساهرة لراحة المواطن .

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