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وفاة الشاعر الكبير “محمد البليهي” والصلاة عليه عصر اليوم بعنيزة

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وفاة الشاعر الكبير “محمد البليهي” والصلاة عليه عصر اليوم بعنيزة

وفاة الشاعر الكبير “محمد البليهي” والصلاة عليه عصر اليوم بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=769734
المناطق-الرياض

توفي اليوم الأربعاء الشاعر “محمد بن هزاع البليهي” بعد صراع مع المرض عن عمر 85 عاما في محافظة عنيزة.
وحسب محبين للشاعر الكبير رحمه الله سيصلي على جثمانه في مسجد البسام بمحافظة عنيزة بعد صلاة العصر اليوم ٥الأربعاء.
والشاعر محمد بن هزاع بن عبدالعزيز البليهي وكنيته يعرف بأنه شاعر الثقلين ولد عام 1359هـ وقيل 1358هجري، نسبه من الوداعين من الدواسر، ووافته المنية اليوم الأربعاء.
وأثار خبر وفاة الشاعر محمد بن هزاع البليهي حزنا كبيرا لدى الكثير من المواطنين السعوديين وأقاربه ومعارفه، وصحيفة “المناطق” التي آلمها الخبر تدعو للشاعر الكبير بالرحمة والمغفرة وتسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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