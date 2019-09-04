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في إصدار نوعي جديد للأطفال تحت سن الرابعة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر مجلدات: كلماتي الأولى

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر مجلدات: كلماتي الأولى
http://almnatiq.net/?p=769739
المناطق_الرياض

في إطار اهتمامها بثقافة الطفل في مختلف المراحل العمرية، أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إصدارا نوعيا جديدا موجها للأطفال تحت عمر الرابعة تحت عنوان:” كلماتي الأولى ” من رسوم وتصميم : منيرة بنت محمد المنّاع .
​جاء الإصدار في ثلاثة مجلدات صغيرة، وبقطع صغير متميز،وبألوان ورسومات تناسب الأطفال في هذه المرحلة المبكرة.
​وقد تضمنت المجلدات تعبيرات بالرسم والكلمات ، وتضمن كل مجلد أربعة كتب صغيرة، تحمل الكلمات الأولى التي يتعرف عليها الأطفال في حياتهم، بحيث تكون هناك صفحة مكتوب بها كلمة ، والصفحة الأخرى رسم تعبيري ملون يعبر عنها.
​وقد تضمن المجلد الأول وهو بعنوان:” أنا” أربعة كتب صغيرة هي: المشاعر، والجسم، والمنزل، والألعاب . وضم كتاب:” مشاعر” كلمات مثل: سعيد، حزين، أبكي، أضحك، غاضب، خائفة، مندهش، كتعبير عن بعض المشاعر العامة أو الخاصة التي يشعر بها الإنسان .
​وضم كتاب:” الجسم” بعض أعضاء الجسم كالعين والأذن والأنف والفم والرأس والقدم. كما قدم كتاب:” المنزل” كلمات مثل: غرفة الطعام، غرفة النوم، مطبخ، حمام.
​وجاء المجلد الثاني بعنوان:” المفاهيم، وتناول: الألوان، والأعداد، والأضداد.
ويقدم كتاب ” الألوان” معظم الألوان الأساسية وغيرها من الألوان في كلمات: أحمر، برتقالين أصفر، أخضر، أزرق، ثم كتاب الأعداد من الأعداد 1-10 ، والأضداد: تحت ، فوق، صغير، كبير، حار ، بارد، ثقيل خفيف، وغيرها من الكلمات.
أما المجلد الثالث وهو بعنوان:” العالم من حولي” فقد تضمن أربعة عناوين هي: الشارع الطعام، الحيوانات، الملابس.
​يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أنشأت مكتبات للأطفال تخدم مدينة الرياض، من خلال فرعين: فرع الخدمات وقاعات الاطلاع في خريص وفرع في المربع، تتميز بسعيها المتواصل إلى تعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب وإلى تعويد الأطفال على القراءة الحرة وإيصال الكتاب الملائم لروادها الأطفال في مختلف العلوم لتلبية الميول والاتجاهات المتباينة، وتقدم العديد من الخدمات والأنشطة الثقافية الأسبوعية، الشهرية والفصلية، وتستقبل مكتبات الأطفال الرواد الصغار، البنات من عمر (5 – 15 سنة) والأولاد من عمر (5-10 سنوات) والزيارات المدرسية صباحاً.

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