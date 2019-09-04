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نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة وأعضاء فريق “كُن عوناً التطوعي”

نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة وأعضاء فريق “كُن عوناً التطوعي”

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نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة وأعضاء فريق “كُن عوناً التطوعي”

نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة وأعضاء فريق “كُن عوناً التطوعي”
http://almnatiq.net/?p=769752
المناطق_جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط
يرافقه عددٌ من أعضاء فريق ” كُن عوناً التطوعي”.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التي نفذها الفريق خلال موسم حج العام الماضي ، إذ قدّم قرابة 6 آلاف متطوع ومتطوعة خدمات لضيوف
الرحمن شملت الاستقبال والتوديع، والتطوع البيئي، والإرشاد والتوجية، والتطوع الصحي، والترجمة، والتطوع الإعلامي، في المنافذ والمواقيت والطرق، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر
المقدسة.
ويعد برنامج “كن عوناً” إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتم، كذلك تمكن الشباب من جميع أنحاء المملكة التقدم للتطوع وخدمة الحجاج في مختلف المجالات.

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