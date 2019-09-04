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أمير مكة يستقبل أعضاء منتخب المملكة للبولنج فئة الصم

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منوعات

أمير مكة يستقبل أعضاء منتخب المملكة للبولنج فئة الصم

أمير مكة يستقبل أعضاء منتخب المملكة للبولنج فئة الصم
http://almnatiq.net/?p=769761
المناطق_مكة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أعضاء منتخب المملكة للبولنج فئة الصم، بمناسبة تحقيقهم المركز الثالث على مستوى العالم.
وهنأ الأمير خالد الفيصل أعضاء الفريق بمناسبة تحقيق المركز الثالث، سائلاً الله لهم التوفيق في المسابقات المقبلة.
من جهتهم، عبّر أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل، مؤكدين حرصهم على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات العالمية المقبلة.

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