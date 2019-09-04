محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه

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التقى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء سعادة المهندس خالد بن سعد الحسيني مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لمركز النخيل والتمور ، وفي بداية اللقاء هنأ سموه المهندس الحسيني بهذا التعيين , متمنيا له التوفيق والنجاح

واطلع سمو المحافظ خلال اللقاء على الخطة الإستراتيجية لمركز النخيل والتمور ، مؤكداً سموه على تقديم كافة الاستشارات لأهالي المحافظة

ومن جهته قدم سعادة المهندس خالد الحسيني شكره وتقديره لسمو المحافظ على الاستقبال والتهئنة وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمامه والعمل بها لخدمة المواطنين