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محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري

محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري

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محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري

محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري
http://almnatiq.net/?p=769773
المناطق_الأحساء

أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي – محافظ الأحساء- وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف، على شهيد الواجب العريف سويد بن فيصل مفرج الدوسري أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل سمو المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدّى الصلاة على الشهيد اللواء / عمر عبدالله العتيبي مساعد قائد لواء الملك عبدالله الالي
المقدم / سلمان يحيى الطويل مدير مكتب قائد لواء الملك عبدالعزيز الالي بالحد الجنوبي، وعدد من منسوبي الحرس الوطني والمسؤولين، وجموع من أهالي المحافظة.

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