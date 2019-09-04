اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ

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عُقد اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الجديد، برئاسة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، وذلك لمناقشة اللوائح و التعليمات و الاستعدادات للموسم القادم وكثير من الامور التي تخص ملاك الخيل .

وجرى خلال الاجتماع التصويت على تعيين أمين الصندوق سعد بن غازي المطيري، كما تم اعفاء كلاً من ناصر بن محمد الدوسري ، وسالم بن مناحي السبيعي من الغرامات.

يشار الى أن مجلس إدارة ميدان الفروسية الجديد صدرت بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وموافقة رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود .