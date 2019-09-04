احدث الأخبار

اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ
المنطقة الشرقية
 محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه
المنطقة الشرقية
 محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري
المنطقة الشرقية
 تمديد تكليف المهندس وسام حابس مساعدا للخدمات المساندة بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة وأعضاء فريق “كُن عوناً التطوعي”
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل أعضاء منتخب المملكة للبولنج فئة الصم
أبرز المواد
 عائلة أردنية تدعي منع ابنتها من السفر.. العكس صحيح
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل أمين هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة
منوعات
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر مجلدات: كلماتي الأولى
أبرز المواد
 نائب أمير نجران يستقبل قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة
أبرز المواد
 التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً اليوم من محافظة (صعدة / مديرية سحار) وسقوطه داخل المحافظة
أبرز المواد
اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ

اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ

المنطقة الشرقية
محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه

محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه

المنطقة الشرقية
محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري

محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري

المنطقة الشرقية
تمديد تكليف المهندس وسام حابس مساعدا للخدمات المساندة بتعليم الطائف

تمديد تكليف المهندس وسام حابس مساعدا للخدمات المساندة بتعليم الطائف

منطقة مكة المكرمة

اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ

اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ
http://almnatiq.net/?p=769776
المناطق_الخفجي
عُقد اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الجديد، برئاسة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، وذلك لمناقشة اللوائح و التعليمات و الاستعدادات للموسم القادم وكثير من الامور التي تخص ملاك الخيل .
وجرى خلال الاجتماع التصويت على تعيين أمين الصندوق سعد بن غازي المطيري، كما تم اعفاء كلاً من ناصر بن محمد الدوسري ، وسالم بن مناحي السبيعي من الغرامات.
يشار الى أن مجلس إدارة ميدان الفروسية الجديد صدرت بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وموافقة رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود .

روابط ذات صلة

محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه

محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه
محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري

محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري
برعاية نائب أمير الشرقية .. مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق ورش عمل خطة المشاركة المجتمعية

برعاية نائب أمير الشرقية .. مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق ورش عمل خطة المشاركة المجتمعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*