تمديد تكليف النفيعي مساعدا للشؤون المدرسية بتعليم الطائف

بقرار من معالي نائب الوزير :
تمديد تكليف الأستاذ : محمد بن عامر النفيعي مساعداً للمدير العام للشؤون المدرسية بتعليم الطائف.
الأسرة التعليمية بـ #الطائف تتقدم بالتهنئة للمساعد للشؤون المدرسية ، متمنين له العون والتوفيق والسداد.
تمديد تكليف الأستاذ : محمد بن عامر النفيعي مساعداً للمدير العام للشؤون المدرسية بتعليم الطائف.
الأسرة التعليمية بـ #الطائف تتقدم بالتهنئة للمساعد للشؤون المدرسية ، متمنين له العون والتوفيق والسداد.
ويعد النفيعي من القياديين الذي أحدث نقلة نوعية في تعليم الطائف في الشؤون المدرسية وحصد التميز المؤسسي على مستوى الوزارة.
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