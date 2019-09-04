تمديد تكليف النفيعي مساعدا للشؤون المدرسية بتعليم الطائف

المناطق_عادل الزهراني

‏بقرار من معالي نائب الوزير :تمديد تكليف الأستاذ : محمد بن عامر النفيعي مساعداً للمدير العام للشؤون المدرسية بتعليم الطائف.الأسرة التعليمية بـ ‎#الطائف تتقدم بالتهنئة للمساعد للشؤون المدرسية ، متمنين له العون والتوفيق والسداد.

‎ويعد النفيعي من القياديين الذي أحدث نقلة نوعية في تعليم الطائف في الشؤون المدرسية وحصد التميز المؤسسي على مستوى الوزارة.