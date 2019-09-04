المجلس المحلي بدومة الجندل يعقد جلسته الرابعة

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عقد المجلس المحلي بمحافظة دومة الجندل جلسته الرابعة برئاسة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط, بحضور أعضاء المجلس المحلي, وذلك في مقر المحافظة.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أهمها (زيادة الكوادر الطبية بمستشفى دومة الجندل العام والتجهيزات الطبية ، توسيع مركز الكلى لاستيعاب المرضى ، إنشاء مركز للسكري ، العمل على صيانة مبنى المستشفى وتحديثه).

كما ناقش المجلس دراسة إنشاء كبري لمدخل محافظة دومة الجندل من الجهة الغربية، واستكمال الخدمات البلدية في مركز الشقيق، واستكمال الطرق الزراعية، واستحداث برامج في الكلية التقنية لخدمة محطة القطار، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي طرحت من قبل الأعضاء واتخذ حيالها التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لسمو أمير منطقة الجوف.