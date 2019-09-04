احدث الأخبار

المجلس المحلي بدومة الجندل يعقد جلسته الرابعة
منطقة الجوف
 اللجنة السياحية بغرفة تبوك تعقد اجتماعها الثاني
منطقة تبوك
 اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ
المنطقة الشرقية
 محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه
المنطقة الشرقية
 محافظ الأحساء يؤدي الصلاة على الشهيد الدوسري
المنطقة الشرقية
 تمديد تكليف المهندس وسام حابس مساعدا للخدمات المساندة بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة وأعضاء فريق “كُن عوناً التطوعي”
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل أعضاء منتخب المملكة للبولنج فئة الصم
أبرز المواد
 عائلة أردنية تدعي منع ابنتها من السفر.. العكس صحيح
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل أمين هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة
منوعات
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر مجلدات: كلماتي الأولى
أبرز المواد
المجلس المحلي بدومة الجندل يعقد جلسته الرابعة

المجلس المحلي بدومة الجندل يعقد جلسته الرابعة

منطقة الجوف
اللجنة السياحية بغرفة تبوك تعقد اجتماعها الثاني

اللجنة السياحية بغرفة تبوك تعقد اجتماعها الثاني

منطقة تبوك
اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ

اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية الخفجي برئاسة المحافظ

المنطقة الشرقية
محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه

محافظ الأحساء يلتقي مدير عام مركز النخيل والتمور بمناسبة تعيينه

المنطقة الشرقية

المجلس المحلي بدومة الجندل يعقد جلسته الرابعة

المجلس المحلي بدومة الجندل يعقد جلسته الرابعة
http://almnatiq.net/?p=769786
المناطق_الجوف
 عقد المجلس المحلي بمحافظة دومة الجندل جلسته الرابعة برئاسة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط, بحضور أعضاء المجلس المحلي, وذلك في مقر المحافظة.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أهمها (زيادة الكوادر الطبية بمستشفى دومة الجندل العام والتجهيزات الطبية ، توسيع مركز الكلى لاستيعاب المرضى ، إنشاء مركز للسكري ، العمل على صيانة مبنى المستشفى وتحديثه).
كما ناقش المجلس دراسة إنشاء كبري لمدخل محافظة دومة الجندل من الجهة الغربية، واستكمال الخدمات البلدية في مركز الشقيق، واستكمال الطرق الزراعية، واستحداث برامج في الكلية التقنية لخدمة محطة القطار، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي طرحت من قبل الأعضاء واتخذ حيالها التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لسمو أمير منطقة الجوف.

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل مديره الجديد ويودع السابق

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل مديره الجديد ويودع السابق
المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الـ54

المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الـ54
جامعة الجوف تحتفي بالطلاب المستجدين للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تحتفي بالطلاب المستجدين للعام الجامعي 1441هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*