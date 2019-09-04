إزالة استراحة عشوائية واحواش اقيمت على أراضي حكومية برحاب الطائف

المناطق_عادل الزهراني

ازالت أمانة الطائف (بلدية السيل الصغير الفرعية) تعديات غير نظامية على أراضي حكومية بحي رحاب وحزم القماع بشمال الطائف، وذلك عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين الذين اقاموا انشاءات غير نظامية على الأراضي البيضاء.

وأوضحت أمانة الطائف أن التعديات المزالة تمثلت في استراحة غير مرخصة بمساحة تجاوزت 900 متر مربع تم إزالتها بالكامل، وشبوك للأغنام اقيمت بشكل عشوائي.

وحذرت الأمانة كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية أو أراضي الغير بشكل غير نظامي بانه سيتم تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المعتدين مع إزالة كافة الاحداثات في حينها، مشبرة الى تكثيف البرنامج الرقابي لضبط كافة أشكال الاحداثات المخالفة واتخاذ اللازم حيال المخالفين.