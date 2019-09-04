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خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=769797
المناطق_الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: “إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 14 قاضيًا من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، مبينًا أن الأمر الملكي اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب).

وأكد الدكتور اليوسف حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والإنصاف، مبينًا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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