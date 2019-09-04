خلفان ينتقد انسحاب مغردين إماراتيين من “تويتر” ويصفه بالأمر المحزن .. ويعلق على رسالة الشيخ محمد بن راشد

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وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الانتقاد إلى المغردين الإماراتيين الذين انسحبوا من “تويتر” بعد طلب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوقف عن أسلوب الشتم والتشهير.

وقال خلفان في تغريدة، الأربعاء، إن “انسحاب المغردين الإماراتيين من “تويتر”، بهذا العدد أمر محزن يضعنا في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير”.

وكان الشيخ محمد بن راشد ، قد دعا إلى وقف حملة التشهير والشتم، التي يقودها مسؤولون وكتاب وناشطون إماراتيون ضد الحكومة الشرعية في اليمن وقطر وتركيا.

وشدد خلفان على أن، رسالة الشيخ محمد بن راشد، لم تكن ” للمغرد الرصين أبدا… المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات… أقولها وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول… منذ عرفنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحترم الرأي الشخصي”.