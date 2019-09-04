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السفير نقلي: المملكة تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة.. وتُنفق جُل ما في وسعها في سبيل صونه

السفير نقلي: المملكة تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة.. وتُنفق جُل ما في وسعها في سبيل صونه
http://almnatiq.net/?p=769804
المناطق_الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة، وتُنفق جُل ما في وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس، بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم، وسُنَّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”.

وقال في تصريح له بمناسبة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر محرم الجاري:” إن قلوب المسلمين حول العالم، ترنو بشوق كبير نحو المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، ونسأل الله العلي القدير، التوفيق والسداد لِحَمَلَّة كتاب الله المشاركين في تلك المسابقة”، داعياً حَفَظَّة القرآن الكريم في مصر للمشاركة في المسابقة.

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