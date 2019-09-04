المملكة ترسل قوات إضافية إلى جنوب اليمن للتهدئة.. ومؤشرات إلى اتفاق بين الحكومة و”الانتقالي” برعاية سعودية

المناطق.. إسلام داوود

مؤشرات إيجابية ظهرت خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن الصدام المحتدم التي تعيشه مناطق جنوب اليمن منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، مع تدخل المملكة بصورة دبلوماسية وعسكرية قوية لوقف القتال وخفض التوتر بين القوى المتقاتلة، والتمهيد لحوار سياسي في مدينة جدة برعاية سعودية وإماراتية لوضع حد للخلاف وإعادة الحرب باليمن إلى بوصلتها الصحيحة باتجاه مليشيا الحوثي الانقلابية.

ووصل وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي يرأسه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مساء الثلاثاء، إلى جدة، تلبية لدعوة من الخارجية السعودية للحوار مع الحكومة اليمنية، وسط أنباء عن خطة توافق بين الطرفين برعاية تحالف دعم الشرعية.

وتزامن ذلك مع ظهور تقرير صحفية تشير، إلى أن المملكة نشرت مزيداً من القوات في جنوب اليمن، في محاولة لاحتواء اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة الشرعية.

واندلعت اشتباكات عنيفة ومتعددة أخذت طابع الكر والفر بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، قبل أن تعود الجبهة إلى توازن عسكري طفيف بين القوتين مع سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظتي أبين وعدن ومناطق بالعاصمة المؤقتة عدن، فيما تسيطر قوات الحكومة على أغلب محافظة شبوة الاستراتيجية وسط اليمن.

وكان العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكد الإثنين، أن القوات السعودية وصلت إلى شبوة «للعمل على خفض التصعيد ووقف النار».

بدورها، أشارت مصادر في الحكومة اليمنية إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بأن تشهد الأيام المقبلة توجهًا نحو إنهاء التوتر المسلح في عدن، وأبين، وشبوة، مع قوات الانتقالي الجنوبي.

ورجحت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول سياسية، يتم من خلالها التوافق على إنهاء الصراع بين رفقاء السلاح، وفق خطة متكاملة، برعاية من تحالف دعم الشرعية، وبما يضمن عودة النشاط الحكومي، وخفض التصعيد بين الشرعية والانتقالي، هذا فيما لم يصدر موقف رسمي مُعلن حتى الآن من قِبل الحكومة اليمنية

من جهته، أشار نزار الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أن وفد الانتقالي رجع إلى جدة للمرة الثانية تلبية لدعوة من الخارجية السعودية، مضيفا أن يد الانتقالي ممدودة للحوار، تقديرًا لجهود المملكة لجمع الأطراف، إلى حوار يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، “التي خرقت فيها القوات الحكومية وقف إطلاق النار، واستقدمت مجاميع عسكرية متشددة للسيطرة على عدن، ومحافظات الجنوب”، على حد قوله.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الانفصال بمناطق جنوب اليمن عن الشمال الذين وإعادة جمهورية اليمن الجنوبي السابقة، وقام المجلس بمهاجمة مقرات الحكومة في العاصمة عدن أوائل أغسطس الماضي، وسيطروا على المقر المؤقت للحكومة اليمنية والقصر الرئاسي في معاشيق، كما ويحاولون منذ ذلك الحين مد نطاق سيطرتهم إلى محافظتي أبين وشبوة القريبتين، واشتبكوا مراراً مع قوات الحكومة.