جمعية حائل الخضراء تبادر بزرع شجرتين امام كل منزل

المناطق_حائل

اطلقت جمعية حائل الخضراء، مبادرة زراعة الأشجار أمام المنازل بكافة احياء مدينة حائل كمرحلة أولى قبل اطلاقها على مستوى المنطقة.

وأشار رئيس الجمعية عبدالله بن عبدالعزيز الجلعود، أن المبادرة تتمثل بزراعة شجرتين، أمام كل منزل، وإعتناء صاحب المنزل بسقيها، وذلك بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية بين الرابطة والمواطنين.

وخصّصت الجمعية رابطاً الكترونياً لتسجيل الراغبين في المشاركة في المبادرة، وذلك بتسجيل الراغب في المشاركة (اسمه والحي الذي يسكن فيه ورقم هاتفه).

وأشار “الجلعود” ان عدد المسجلين في أول يومين وصل إلى أكثر من 1500 مشارك.

وكوّنت الجمعية لجان فرعية تمثلت في لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات،ولجنة الدعم الفني ،واللجنة الإعلامية.

وفي لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات،تم إسناد مهام التوزيع للأعضاء الأقرب بحسب حي المشارك.

وقد وجدت تلك المبادرة استحسان أهالي مدينة حائل الذي ابدى بعضهم بالتبرع في الشتلات في كامل الشارع الذي يقع به منزله ولجيرانه الذين شاركوا في المبادرة.

ويمكن المشاركة في المبادرة عبر الرابط