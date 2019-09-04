احدث الأخبار

وزير الزراعة الروسي يلتقي رجال الأعمال السعوديين
أبرز المواد
 عبور 18 مليون مركبة من مداخل مُدن المملكة خلال شهر أغسطس
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني
أبرز المواد
 جمعية حائل الخضراء تبادر بزرع شجرتين امام كل منزل
أبرز المواد
 المملكة ترسل قوات إضافية إلى جنوب اليمن للتهدئة.. ومؤشرات إلى اتفاق بين الحكومة و”الانتقالي” برعاية سعودية
أبرز المواد
 أمين الجوف يرأس لجنة احتفالات اليوم الوطني
أبرز المواد
 شاهد : حادث سير غريب في إحدى ولايات أمريكا!
أبرز المواد
 تلون سريع … علا الفارس تثير الجدل في أول تغريدة لها عن قطر بعد انتقالها لقناة الجزيرة !
أبرز المواد
 السفير نقلي: المملكة تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة.. وتُنفق جُل ما في وسعها في سبيل صونه
أبرز المواد
 خلفان ينتقد انسحاب مغردين إماراتيين من “تويتر” ويصفه بالأمر المحزن .. ويعلق على رسالة الشيخ محمد بن راشد
أبرز المواد
 توزيع مساعدات إغاثية لمتضرري السيول والفيضانات شمال الخرطوم
أبرز المواد
 خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
وزير الزراعة الروسي يلتقي رجال الأعمال السعوديين

وزير الزراعة الروسي يلتقي رجال الأعمال السعوديين

أبرز المواد
عبور 18 مليون مركبة من مداخل مُدن المملكة خلال شهر أغسطس

عبور 18 مليون مركبة من مداخل مُدن المملكة خلال شهر أغسطس

أبرز المواد
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني

أبرز المواد
جمعية حائل الخضراء تبادر بزرع شجرتين امام كل منزل

جمعية حائل الخضراء تبادر بزرع شجرتين امام كل منزل

أبرز المواد

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني
http://almnatiq.net/?p=769826
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على شبكة واسعة من شركات الشحن البحري وأشخاص ضالعين في تهريب النفط لـ “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله لمصلحة نظام بشأر الأسد.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن إن إجراءات الوزارة ضد شبكة النفط المترامية الأطراف توضح بشكل جلي أن أولئك الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون بشكل مباشر الذراع العسكري والإرهابي لإيران وفيلق القدس، مضيفاً “أن خطواتنا خلال الأسبوعين الأخيرين يجب أن تكون “تحذيرا قويا” لكل من يفكر في بيع نفط الحرس الثوري الإيراني، بأن “عواقب سريعة” ستواجهه”.

وأفاد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر بأن سفنًا مثل أدريان داريا 1، تمكّن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط التي يحاول إخفاءها وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب”.

وبحسب بيان الوزارة فإن الشبكة يقودها قائد فيلق القدس قاسم سليماني ويشرف عليها وزير النفط الإيراني السابق رستم قاسمي وتضم 40 فردًا وشركة وناقلة نفط موزعين على الهند ولبنان وسنغافورة وقناة السويس وغيرها.

ومن بين أعضاء هذه الشبكة محمد قصير – علي قصير (العمود الفقري للشبكة) ومحمد البزال وهم أعضاء في حزب الله إضافة إلى شمس الله أسدي، إضافة إلى مجموعة مهدي التي تتخذ من الهند مقرًا لها ورئيسها علي زهير، والشبكة باعت نفطا لنظام الأسد هذا العام بحوالي نصف مليار دولار

وأصدرت وزارة الخزانة تعليمات جديدة لشركات الشحن البحري تحذرهم من مخاطر الانخراط مع شبكات نفط غير شرعية مثل شبكة فيلق القدس في الحرس الثوري.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في نفس السياق منح مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تتعلق بشبكات تهريب النفط الإيراني.

روابط ذات صلة

وزير الزراعة الروسي يلتقي رجال الأعمال السعوديين

وزير الزراعة الروسي يلتقي رجال الأعمال السعوديين
عبور 18 مليون مركبة من مداخل مُدن المملكة خلال شهر أغسطس

عبور 18 مليون مركبة من مداخل مُدن المملكة خلال شهر أغسطس
جمعية حائل الخضراء تبادر بزرع شجرتين امام كل منزل

جمعية حائل الخضراء تبادر بزرع شجرتين امام كل منزل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*