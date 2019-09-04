الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى حشد الدعم للبهاما بعد إعصار “دوريان”

المناطق _ وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء أوضاع عشرات آلاف المتضررين، وذلك بعد الدمار المروع الذي تسبب فيه الإعصار دوريان شمال جزر البهاما، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا في الكارثة، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك سيزور البهاما اليوم.

وقال البيان: إن الأمم المتحدة تدعم جهود الإنقاذ والإغاثة الجارية بقيادة الحكومة، وتشارك في فرق التقييم المقرر أن تنتشر في المناطق المتضررة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المانحين إلى توفير التمويل للاستجابة الإنسانية وجهود التعافي فور تحديد المتطلبات الضرورية.